ha ragione Giovanni Lindo Ferretti: pregare fa bene. E non ci resta che pregare. In una democrazia malata dove una somma di minoranze ben finanziate dall'esterno si fa maggioranza e sta portando allo sfascio il sistema non ci resta che pregare. Pensi alla svolta cosiddetta green.Dopo quanto accaduto con il 110%, immaginiamo di riqualificare l'intero (non il 4% circa) patrimonio immobiliare italiano in pochi anni. Ipotizziamo di reperire le risorse finanziarie ed i materiali necessari. Ed il personale qualificato? Ci trasformiamo tutti in muratori per 10 anni?Oppure l'auto elettrica. Illudiamoci che l'industria riesca a soddisfare l'intera domanda e che i consumatori tutti abbiano le risorse per comparsela. Illudiamoci anche di poter produrre l'energia elettrica per farle camminare. Dove si smaltiscono milioni e milioni di auto termiche? (tra l'altro in contemporanea con lo smaltimento degli inerti dei cantieri per la riqualificazione degli edifici di cui in precedenza). E qui però, oltre che pregare, bisognerebbe cominciare a valutare i danni che può provocare questa democrazia malata che stiamo vivendo. Quando un'idea si trasforma in ideale è un bene, quando diventa ideologia si può anche gestire, ma quando diventa utopia che vede i danni superare di gran lunga i benefici è un dramma per tutti. In Italia, in Europa soprattutto, non ci resta che pregare.Buona giornata (e buona preghiera).