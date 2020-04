In piena emergenza Muzzarelli esternalizza nidi e rinnova gestione Cra

Gentile direttore,

in piena emergenza sanitaria ed economica, lascia basiti leggere che a Modena e in Regione regna una confusione totale.

Iniziamo da Modena: il sindaco (Pd) decide per l'esternalizzazione dei nidi facendo saltare sulla sedia persino l'Udi, Sinistra per Modena e Cgil, dimenticando che Bonaccini (stesso partito del sindaco) in campagna elettorale per le Regionali aveva promesso 'renderemo gratuito il nido per accogliere tutte le bambine e tutti i bambini dell’Emilia-Romagna. Gli asili nido sono nati proprio in questa terra, 50 anni fa, per consentire anche alle donne di poter lavorare. Vogliamo essere la prima regione che rende universale e gratuito il nido come diritto di cittadinanza'.

Sempre a Modena dopo le notizie dell'ecatombe nelle case di riposo per anziani della città e della provincia, a causa di una mala gestione dell'emergenza Covid-19, il sindaco rinnova fino al 2024 le convenzioni in essere senza cambiare di una virgola nulla e nonostante il commissario Venturi (sempre lo stesso partito del sindaco) nei giorni scorsi aveva affermato che 'bisognava ripensarne il modello'.

Due giorni fa abbiamo letto sui quotidiani che l'Assessore regionale alla Mobilità Corsini (sempre Pd) per rimborsare o prolungare gli abbonamenti per i trasporti pubblici regionali (compresi quelli per gli studenti) aspetta una risposta e i fondi dal Governo centrale. Anche l'assessore ha dimenticato che Bonaccini in campagna elettorale aveva dichiarato: 'Vogliamo rendere gratuiti per tutti gli studenti dell'Emilia Romagna gli autobus, i treni regionali e qualsiasi mezzo del trasporto pubblico locale, dalle corriere nei tratti extraurbani al Metromare di Costa che collega Rimini e Riccione. Un piano da circa 25 milioni di euro coperti interamente dal bilancio regionale, grazie ai conti in ordine'

C'è qualcosa che non torna. O si tratta solo di 'distanziamento' politico?

Anna Beatrice Borrelli