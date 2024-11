Inceneritore ed Hera: non cambia nulla e il centrodestra benedice

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un tempo i servizi basilari quali trasporti, energia e raccolta dei rifiuti erano gestiti dalla Amcm. Poi, una gestione eccessivamente clientelare della municipalizzata e le sue ridotte dimensioni che ne limitavano la competitività hanno imposto dei cambiamenti. E così, passando per il periodo di Meta, si è arrivati a Hera che, a forza di fusioni e assorbimenti, è diventata una multinazionale sulle cui scelte il Comune di Modena non ha nessuna possibilità di influire.Ma forse non tutti i cittadini sanno che il Comune due poteri li ha conservati: il primo è quello di inserire due suoi rappresentanti nel remuneratissimo cda di Hera, il secondo è quello di influire sulle assunzioni, conservando in questo modo la possibilità di fare un po’ di sano clientelismo.

Ma la cosa che determina in tutta evidenza il conflitto di interessi è un’altra: il Comune per il proprio bilancio assegna sempre maggiore importanza ai dividendi che percepisce da Hera. Per cui l’interesse vero della nostra amministrazione non è più quello di fornire ai cittadini servizi di qualità a prezzi equi, ma di far crescere il più possibile i guadagni di Hera. In questo modo si spiega per esempio la politica tenuta dalla Giunta nei confronti dell’inceneritore, fonte di incredibili introiti per Hera e quindi di dividendi alti per le casse comunali. Restando così le cose con questo tipo di raccolta differenziata sponsorizzata anche dal centrodestra con l'aumento di tremila bidoni in città sicuramente migliorerà qualcosa, ma sarà sempre poco utile visto che solo una piccola percentuale del differenziato viene riciclato. Del resto se i dati fossero così soddisfacenti l'inceneritore andrebbe spento subito non nel 2034. Chiedo la parte restante viene incenerita? Quali sono i benefici per la salute pubblica visto che l'inceneritore funziona a pieno ritmo? Il fiume di denaro speso per fare questo tipo di raccolta che beneficio ha portato per i cittadini?

L’unica soluzione per riportare gli interessi, non solo economici ma anche ambientali, dei cittadini al centro delle attenzioni dell’amministrazione è quella di far uscire il Comune dal novero degli azionisti di Hera perché sia più libero di agire nell'interesse pubblico.

Stefano Bellei