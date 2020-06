'Io educatrice in pensione, purtroppo Modena ha distrutto un modello'

Ho lavorato presso il Comune di Modena e sempre nel settore istruzione dal lontano '76 fino al 2017, prima come educatrice nei Nidi poi gli ultimi anni a Memo. Ho lavorato con assessori del calibro della Forghieri e di Benozzo, ho avuto dirigenti come Sergio Neri e Laura Saitta. Ho avuto un coordinamento pedagogico che è stato un punto di riferimento sia dal punto di vista tecnico-pedagogico che organizzativo. sono andata in pensione con una pensione medio-bassa come d'altronde lo era lo stipendio, dopo due anni ho ricevuto il 70% della liquidazione (il resto il prossimo anno).Sono felice di non lavorare più per una amministrazione affarista che non rispecchia più i valori nei quali si credeva e si è lottato per ottenerli, sono felice di non dover vivere come educatrice alla disfatta di tutto quello che avevamo creato, credo di poter dire che questa giunta è la peggiore in assoluto ma una domanda sorge spontanea. Le opposizioni in consiglio comunale dove sono? Qualcuno può rispondermi?