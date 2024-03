Lapide Tito Livio: la mail che dimostra la presenza della traduzione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

il dubbio sollevato dal signor Roberto Malavasi di Albareto e sollevabile da tutti gli altri potenziali seguaci di San Tommaso, le preciso che si era concordato con gli assessori interessati sin dalla fase di illustrazione del progetto donativo, di collocare accanto alla lapide - recante il testo originario in latino - una traduzione italiana, utilizzando il formato di 'cartello turistico' da porre nelle immediate vicinanze.A riprova le allego la mia email del 5 febbraio al Responsabile dei lavori del Comune di Modena architetto Cerfogli, il quale mi richiedeva, ai primi del ridetto mese, alla vigilia cioè dell'approntamento e successiva installazione dei manufatti, il testo italiano esatto da riportare nella targa aggiuntiva.



La mancata contestualizzazione delle due collocazioni ha generato censure, dubbi...

Forse si potevano evitare, raccogliendo informazioni alla fonte. Ma tant'è.

Prometto che non tornerò più sull'argomento anche perchè profondamente deluso dalla piega che ha preso la vicenda.

Se un sodalizio storico (atto di nascita: 14 dicembre 1947) come quello che ho l'onore e - mi consenta - anche l'onere di rappresentare, dona una lapide ricordo alla città circa la sua fondazione e riceve critiche invece che ringraziamenti, finanche la lapide fosse imperfetta, sicuramente è indotto per il futuro a pensarci non due ma dieci volte prima di progettare altre iniziative donative.

Cordiali saluti

Arturo Franchini



Io la ringrazio personalmente della sua seconda, documentata, lettera che evidentemente cancella ogni dubbio e retropensiero. Mi permetto anche, sommessamente, di invitarla a non dolersi affatto delle polemiche collegate alla sua iniziativa, lungi da sminuirne il valore dimostrano, a mio avviso, l'interesse che ha suscitato.

Giuseppe Leonelli