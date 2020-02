Lavori ex Diurno Modena, tutto bloccato

Nella centralissima piazza Mazzini, luogo di estrema visibilità per la città di Modena sia per la presenza della Sinagoga che per la sua centralità, i lavori di riqualificazione dell’ex diurno sono fermi da tempo. Dopo aver osservato un lungo riposo agostano, quando invece sarebbe valsa la pena di accelerare visto che in città non c’era nessuno e i negozi erano chiusi, siamo ora ad osservare una nuova pausa carnevalesca.

Per fortuna i negozi sono stati liberati dalla morsa dei cantieri e le attività hanno potuto riprendere a lavorare regolarmente, ma coloro che speravano di vedere in funzione l’ex diurno nella nuova veste tecnologica nei tempi previsti è rimasto anche stavolta deluso.

Spero che la situazione si risolva prontamente e non si trasformi nell’ennesima bruttura a cui purtroppo l'occhio si abitua con buona pace della visione di Modena come città ad alta attrazione turistica.

Qualche tecnico ha anche provveduto a manifestare il proprio disappunto scrivendo sui muri grezzi a caratteri cubitali un bell'insulto, non si sa se rivolto al cittadino che guarda e passa o al sindaco.



Nino D'Eugenio