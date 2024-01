Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

abbiamo seguito con attenzione la questione riguardante la concessione di uno spazio dedicato alleAssociazioni del Territorio allo scopo di organizzare una mostra-conferenza sullo stato delle cose inMariupol.L’abbiamo seguita per interesse personale in quanto cittadini italiani rispettosi dei valori fondamentalidella Costituzione Italiana nella sua essenza, senza manipolazioni di sorta, che pur hanno mantenutouna dose sufficiente di spirito critico finalizzato alla comprensione e divulgazione ma non alladistruzione dei valori sopra citati.Alcuni di noi parte del loro tempo lo vivono in Russia da diversi anni da dove hanno il privilegio divedere le cose da almeno due diversi punti di vista oltreché essere in stretto contatto con numerosicittadini Ucraini che hanno a cuore la sorte del loro Paese, dei loro famigliari che non sono riusciti afuggire o non hanno voluto lasciare le loro case e da dieci anni vivono sotto i bombardamentidell’esercito Ucraino, dei loro amici.Altri non hanno alcun tipo di rapporto con l’Ucraina e con la Federazione Russa, ma non per questosono meno sensibili a ciò che sta avvenendo, alla tragedia che si sta compiendo, ai risvolti nella vitaquotidiana dei cittadini Italiani ed Europei, al rischio dello scoppio di una terza guerra mondiale.Ci avrebbe pertanto fatto piacere partecipare alla conferenza, magari con un confronto aperto efranco tra le parti.Purtroppo vediamo che oggi questa possibilità è venuta meno per un cambiamento del suoatteggiamento avvalorato dalla giunta che presiede.Ci spiace da un lato per l’occasione mancata di far conoscere un’altra versione della storia, dall’altroper il fatto che abbiate voluto cedere alle pressioni di istituzioni che rappresentano un paese che nonè la Repubblica Italiana, a meno che Modena non sia passata sotto l’amministrazione di altro stato.Evitiamo di disquisire di aspetti storici sia su quanto avvenuto in Ucraina in questi anni sia sul ruolodei combattenti sovietici a fianco dei partigiani, in particolare nella vostra regione, come evitiamo diparlare delle differenze tra fascismo ed antifascismo, in quanto altre persone più autorevoli di noi vele hanno ampiamente ricordate in questi giorni, elementi che riteniamo che lei e la sua giunta abbiatedimenticato o semplicemente ignorato, molto grave di per sé fosse solo per la lotta partigiana che havisto l’Emilia Romagna in prima fila dopo aver dato i natali a colui che più di tutti ha incarnato ilfascismo.Detto questo non intendiamo entrare in polemica con le sue decisioni; è lei il primo cittadino diModena, colui che rappresenta tutti i suoi concittadini, anche quelli che non si riconoscono sottol’egida del suo partito, anche quelli che non l’hanno votata, anche quelli che la criticano.E’ stata certamente una decisione sofferta e ponderata, avrà interpellato la sua coscienza e leggiamodal suo post che fa riferimento all’articolo 3 dello Statuto Comunale “che si pone come obiettivo lapromozione della piena affermazione dei valori di giustizia, di libertà, di democrazia e di pace” tuttisottoscrivibili senza ombra di dubbio.Non vediamo purtroppo riferimenti all’articolo 21 della Costituzione Italiana “Tutti hanno diritto dimanifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.”Nemmeno riferimenti all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea:1 – “Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e lalibertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da partedelle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.”2 – “La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.”Vi è poi l’articolo 54 della nostra Costituzione dove dopo aver previsto che: “Tutti i cittadini hanno ildovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.”, prevede unaspecifica ulteriore che cita testualmente che: “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno ildovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”.Si tratta sicuramente di una mancata citazione dovuta alle ristrettezze di spazio nei post e nelledichiarazione successive ma anche se non fosse così, cioè non fossero citate nello Statuto Comunale,rimangono valide e nessuno statuto le può inficiare.Il richiamo a questi articoli dovrebbe essere ciò che determina il dovere di garantire la libertà diespressione anche e soprattutto a chi la pensa diversamente.Ricordiamo un motto che recitava più o meno così: non condivido il tuo pensiero ma darò la mia vitaaffinché tu possa esprimerlo.Forse non vale più o non vale nel territorio che voi amministrate?In quale modo non consentire ad una Libera Associazione di esprimere le proprie ragioni possaconvivere con questi Principi non lo comprendiamo.Magari se ne avrà il tempo e la cortesia ce lo potrà spiegare e saremo ben lieti di ascoltare la suaragione.Leggendo le ultime notizie che arrivano da Kiv vi è un altro elemento che ci desta preoccupazione.Le sarà certamente giunta la notizia che il Governo di Kiv intende emanare una legge che obbliga tuttii coscritti o in età di leva che si trovano fuori dal Paese a rientrare immediatamente per prestare ilservizio militare pena la confisca di tutti i loro beni in Ucraina.Fatto questo, ci saranno pressioni verso gli Stati, amici in particolare, che ospitano queste persone,che possono essere uomini, donne, ragazzi, ragazze, invalidi o portatori di handicap, tra i quali vi èpure il nostro Paese, l’Italia.L’Estonia, stato facente parte dell’Unione Europea, qualora non lo sapeste, si sta già attrezzando perrimandare in Ucraina le categorie sopra citate, seguita a ruota da Lettonia e Lituania.Ci farebbe piacere sapere, nel momento cui questo si concretizzerà (temiamo già dai primi difebbraio, cioè tra pochi giorni), quale sarà il comportamento suo e dei componenti della GiuntaComunale, visto che come Primo Cittadino ed Amministratori Pubblici avete la titolarità dell’anagrafedei residenti nel vostro territorio.Lei personalmente cosa farà? Istituirà delle liste di proscrizione dei residenti ucraini e le consegneràalle Autorità della Repubblica Italiana a cui risponde o alle istituzioni che rappresentano l’Ucraina inItalia oppure contro la legge eviterà che ciò avvenga in considerazione che si tratta di rifugiati che nonavevano e non hanno, legittimamente, intenzione di andare al fronte ad uccidere o farsi ucciderelasciando famiglie in balia dell’ignoto?Abbiamo maturato la convinzione che quelli che avevano intenzione di combattere per il loro Paesesiano rimasti in Ucraina e siano già al fronte, oppure siano rientrati in questi mesi nel caso si fosserotrovati all’estero allo scoppio dell’Operazione Militare Speciale.Riteniamo che questa domanda se la sia posta e se non le è di disturbo avremmo piacere di conoscereil suo pensiero come anche quello dei numerosi cittadini Ucraini rifugiati in Italia che qualunque possaessere la nostra opinione, mai e poi mai li vorremmo estradati per andare al fronte, a costo di violarela legge'In fede,Enio BettiolAndrea LongagnaniClaudio GobbatoVladislav TimofievSara TomasiVenere DomeneghettiCarlo Giuseppe TovaglieriVirginia TovaglieriDavid PellegrinottiPietro Lo MoroMonica TegonRoberto PessottoLisa ContiAndrea Fieschi