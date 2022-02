'Liceo Venturi Modena, mio figlio nel limbo Dad nonostante due dosi'

Succede alla scuola superiore Liceo Venturi di Modena. Mio figlio è stato messo in DAD a seguito di due positivi, nonostante la doppia vaccinazione ha infatti superato i 120 giorni dalla seconda dose da una manciata di giorni e quindi rientra nel trattamento riservato ai cosiddetti 'no vax'. Ebbene, l'Ausl di Modena non ha mai attivato il provvedimento sanitario della quarantena e di conseguenza non è giunta nessuna richiesta di tampone di rientro, che la scuola scrive essere obbligatorio. Scrivo alla mail del referente Covid, dopo 4 giorni nessuna risposta.Intanto nel week end cambiano le regole, mio figlio ha diritto a rientrare dopo 5 giorni (dad attivata il 2 febbraio). Scrivo una mail alla dirigente, al vice, alla Pec e alla mail istituzionale della scuola ma a tutt'oggi nessuna risposta.Ieri mattina ho anche chiamato il numero verde della Asl per chiedere chiarimenti e dopo 3 ore e mezza di attesa mi risponde un operatore gentile che alla domanda quando può tornare a scuola mio figlio, mi risponde: già da domani signora perché il ragazzo è vaccinato. Ma non è così perchè la regola dei 120 giorni vale anche per la scuola. Poi mi viene detto che, non essendo attivata la quarantena, non c'è obbligo di tampone al rientro. Domani scriverò di nuovo una mail informando che il 9 mio figlio rientrerà a scuola senza tampone perché nessuno glielo ha prescritto, visto che non è mai stato messo in quarantena. Vedremo come reagirà la scuola...