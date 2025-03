Liste di attesa Modena, due anni per una Moc: appuntamento nel 2027

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Oggi mia moglie ha prenotato una Moc. L'appuntamento è stato fissato a febbraio del 2027. Non è un'errore febbraio 2027.

Credo che se seguissimo la via del privato i tempi di attesa si ridurrebbero 'notevolmente', ma purtroppo non possiamo permetterci di trasgredire economicamente. Esiste una legge nazionale che, nel caso di liste di attesa troppi lunghe, permette al cittadino di usufruire del percorso privato pagando esclusivamente il ticket dovuto. La regione Emilia Romagna disattende in parte tale legge. L'utente deve andare inviare una mail esplicativa ad una commissione che valuterà, a proprio insindacabile giudizio, se ci sono gli estremi per dirottare sul privato la visita.

Ci è stato fatto notare di non dimenticare l'appuntamento, perché nel caso in cui, a febbraio del 2027, mia moglie non si presentasse dovrebbe pagare l'intera spesa dell'esame.

Nessun commento, solo la mera esposizione dei fatti.

Enzo Berardi