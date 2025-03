Lupi a 4 ville, dobbiamo convivere anche con loro?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gentile direttore

sono mamma di 4 bambini e abito a Modena in campagna nella c.d. frazione delle 4 ville.

Da mesi ormai si parla della presenza del lupo nelle campagne circostanti i centri abitati di Lesignana, Ganaceto e Villanova.

Gli esperti, tra cui il responsabile del Pettirosso, la Polizia Provinciale ecc.. ci dicono che il lupo è specie protetta, non è pericoloso per l'uomo, non attacca l'uomo, bisogna imparare a convivere ecc.

Stamattina nell'accompagnare a scuola i bimbi due enormi lupi ci hanno attraversato la strada, alle 8.15, in pieno giorno, tranquilli.

Abbiamo fatto un video che allego, li riprende quando ormai si erano allontanati, ma rende l'idea delle dimensioni degli esemplari.

Ora nel vademecum rinvenibile on line, di cui mi è stata raccomandata la lettura anche da parte della Polizia Provinciale da me contattata, redatto (ca' va sans dire) dall'associazione 'io non ho paura del lupo' ci raccomanda solamente di non lasciare scarti di cibo nelle vicinanze delle case e per il resto non ci sono pericoli.Fa menzione della difesa dai lupi degli allevamenti, degli animali domestici, ma i bambini? non sono menzionati, ci mancherebbe!La prima questione è: come la mettiamo con la raccolta porta a porta dell'umido e anche delle altre categorie di rifiuto che senz'altro sono attrattivi per qualsiasi animale se non altro per l'odore?Detto questo domando polemicamente quanto segue:al giorno d'oggi ci stracciamo le vesti sull'importanza della c.

d.

Outdoor education, l'importanza per i bambini di vivere a contatto con la natura, la necessità di far vivere ai bambini in autonomia lo spazio esterno naturale ecc...I miei figli sono bambini fortunati, possono tutti i giorni giocare in cortile, correre in campagna, girare in bicicletta anche da soli nei campi intorno a casa ecc...Ma voi, dopo aver visto i lupi a due passi da casa, li lascereste dei bambini girare per campagna sapendo che possono incontrare proprio un lupo?Molto meglio se i bambini stanno in casa davanti a un bel tablet collegato on line, al 'sicuro' (?), e il contatto con la natura lo vivono misurato, centellinato, salutario, solo quando c'è il sole, il prato non è bagnato, il parchetto è sufficientemente artificializzato e la mamma è a due passi e controlla ansiosamente l'orizzonte per verificare che non si avvicini qualche pericoloso predatore.Paura atavica ingiustificata e culturalmente arretrata o buon senso?Grazie per l'attenzioneCecilia