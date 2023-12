Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

ieri sera verso le 22 passavo per corso Duomo, mi sembrava di essere tornato ai tempi del Picchio Rosso: luci, urla, applausi, musica rock. Provenivano dall'interno della nostra Cattedrale, chiedo informazioni, era il concerto di Patti Smith . Dentro il Duomo.Mi dicono per beneficenza. Non discuto sulla nobiltà dei progetti di aiuto, ma, dico io, proprio dentro la Cattedrale? In luogo consacrato? Non si poteva trovare luogo più adatto a tale evento? Martedì sera, in Sant'Agostino, concerto dell'università con musiche di Bach: una bella differenza.Grazie dell' attenzione e buona domenica