Ma quanti soldi del Recovery Fund arriveranno a Modena?

Caro direttore, siamo prossimi all'erogazione del monte di denaro chiamato Recovery Fund, o Next Generation Eu, come l'ha battezzato la Commissione Europea.Un monte di denaro dicevo, tra cui 65.456 miliardi di sovvenzione a fondo perduto... tanto per dirne una.Cifre, che per i comuni mortali sono incalcolabili; sappiamo, genericamente, che una grossa cifra (circa 34 miliardi di euro in sei anni) andranno in particolare per la riqualificazione edilizia degli ospedali, e l'adeguamento sismico... Un altro po' per scaricare il peso del cuneo fiscale sulle retribuzioni dei lavoratori e altro... molto altro.Sarebbe bello sapere quanti di questi miliardi arriveranno da noi, Modena e provincia, sarebbe bello sapere se saranno usati veramente per irrobustire i magri salari dei nostri lavoratori (siamo noni in Europa a livello salariale, e la conseguenza ovviamente é la deflazione).Sarebbe bello anche sapere, se tutti questi soldi serviranno a migliorare le condizioni di lavoro per quanto concerne l'orario, le ferie, la precarietà e dunque di conseguenza l'impossibilità per i nostri giovani e non solo, a portare avanti progetti di vita plausibili. Sarebbe bello sapere se questi soldi, saranno usati da Assicurazioni e Banche per promuovere 'prodotti' nuovi che possano aiutare quindi lo sviluppo degli investimenti, di un credito a Equo interesse e per quanto riguarda in particolare le Assicurazioni, della promozione di welfare semi-privato in appoggio a quello pubblico che abbiamo adesso e che funziona molto bene per chi non ne ha bisogno...Stringo e mi scuso per la prolissità; la domanda sostanzialmente è questa: quanti soldi del Recovery arriveranno quì, nella nostra provincia e nella nostra città, a chi andranno e come verranno usati?Mi ripeto, sarebbe bello saperlo, oggi, non a cose fatte.