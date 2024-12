Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Fare famiglia fu il segno di tutta la sua attività. Lui promuoveva l'affidamento familiare per dare una famiglia a chi non l'aveva; apriva comunità di recupero per tossicodipendenti; operava a favore dei carcerati. Oreste fu anche coinvolto in tante battaglie per la difesa della dignità di ogni uomo e ogni donna, talvolta scelse l'impopolarità pur di aiutare il popolo rom e sinti. Benzi divenne negli anni 90 un personaggio pubblico quando iniziò il suo impegno per le vittime di tratta e rimase, con coraggio, vicino alle donne costrette alla prostituzione. Aiutò in tutti i modi possibili le donne che volevano abortire e non penso che facesse atti di violenza quando pregava per loro davanti all'ospedale di Rimini. Pregava per loro e invitava le istituzioni ad occuparsi di loro.Oreste Benzi nonostante l'avanzare degli anni percorse migliaia di chilometri, sempre con la sua tonaca lisa fino alla notte del 2 novembre 2007, quando chiuse gli occhi a questa terra per offrirsi all'infinito di Dio.