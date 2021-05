‘Mi sono vaccinata, ma imporre pensiero unico ai medici è sbagliato’

Dopo la lettera del farmacista modenese che ha contestato apertamente la scelta di obbligare i medici al vaccino, pubblichiamo l'intervento di una pediatra che ha deciso di vaccinarsi ma che non per questo non critica i modi utilizzati dal governo locale e nazionale.



Sono “vacinada”. Non l’ho fatto perché questa estate, quando finalmente potrò tornare nella mia terra di origine, la meravigliosa Puglia, speri di incontrare Oscar Francisco Zalon, alias il geniale Checco Zalone, alias Luca Medici.

Con il mio Oscar, al secolo Adolfo, ci siamo incontrati qui in Emilia 43 anni fa ed ancora oggi

ci adoperiamo per continuare insieme questo ultimo pezzo di strada, che mi auguro lungo e in buona salute.

Mi sono vaccinata non a cuor leggero e con le necessarie precauzioni prese per conoscenza professionale, perché credo nella scienza e perché sono convinta che sia dovere di chi si occupa della salute altrui di preoccuparsi di contenere la pandemia.

Sono vaccinata, ma lavoro con le stesse attenzioni del passato: DPI, sanificazione delle superfici di lavoro, accesso controllato in ambulatorio, etc.

Premesso questo, concordo con il dott. Davide Marini :” In questo scenario non vi sono nemmeno più i sindacati. Vi è un unico pensiero monocorde senza nessuna possibilità di replica”.

Non sono, come si dice “un cane sciolto”, sono iscritta alla FIMP da quando ho iniziato la mia attività convenzionata 30 anni fa e sono Presidente dei Probiviri della FIMP di Modena.

Fin dall’inizio della pandemia si respira, a mio avviso, un clima di concertazione verticistica con il potere politico lontano anni luce dal diritto-dovere elettivo di rappresentanza .

In nome della pandemia si è arrivati ad imporre il silenzio ai Medici minacciandoli di licenziamento, senza sollevamenti di sorta .

Si è imposto a chi ha scelto di parlare, potendolo fare, di farlo a titolo personale, facilitando al potere politico la possibilità di attribuire a qualsiasi critica il valore di sterile polemica, resilientemente sopportata.

Si sono firmati accordi extra-convenzionali dalla sera alla mattina su argomenti come la effettuazione dei test antigenici ai soggetti sintomatici nei nostri ambulatori, etc.

Una sospensione della rappresentanza democratica della quale il Covid-19 non è nè responsabile nè complice, ma una scusante.

Una sospensione, sempre a mio avviso, pericolosa perché tende a marginalizzare il dissenso con

il risultato, in epoca di crisi, di accomunare in questa pluralità di voci dissonanti, forme estreme di esso con sacrosante rivendicazioni.

Elisabetta Scalera - Pediatra