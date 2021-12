'Mia figlia, 16 anni, non vaccinata: così si discriminano i minorenni'

Buongiorno, vi scrivo per una riflessione sui giovani e la via obbligata del vaccino anti-covid. Mia figlia 16 anni, non vaccinata ma costantemente tamponata, dal 10 gennaio non potrà più giocare a pallavolo. Di fatto viene negato il diritto allo sport per i giovani, oltre al diritto a ballare e divertirsi. Se va bene i ragazzi possono farsi una pizza; mia figlia neanche quella. Credo sia necessario riflettere su queste scelte poiché penso che queste restrizioni possano contribuire direttamente all'aumento dei casi di depressione, disturbi alimentari e ritiro sociale nei giovani.Mi farebbe piacere accendere i riflettori su questo tema. Ah dimenticavo... deve comunque fare i tamponi per andare a scuola con l'autobus, credo che anche il diritto all'istruzione sia leso. Non me ne intendo di legge ma sinceramente sono norme altamente discriminanti. Grazie per il prezioso lavoro che fate.