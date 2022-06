Figli esclusi dallo sport per la follia green pass: dagli altri genitori solo silenzio

Buongiorno, vorrei condividere con voi una riflessione, nata da due situazioni in cui mi sono trovato di recente.La prima: accompagno mia moglie, insegnante di scuola superiore, alla manifestazione in occasione dello sciopero del 30 maggio a Modena. Dal palco nessuno, dico nessuno, degli oratori cita mai l'obbligo di greenpass rafforzato tra i molti 'problemi' degli insegnanti, a tutti sembra sfuggire che la logica del nuovo decreto scuola è identica a quella dei vari decreti su greenpass e obbligo vaccinale: autoritaria, slegata da ogni riflessione su utilità ed impatto sulle persone e i loro diritti. Accettato quello che si è accettato questo inverno, e senza aprire bocca neppure a posteriori, non credo abbia senso scioperare per alcunché.Seconda situazione: accompagno mia figlia a una gara di nuoto, di nuovo come una volta: col pubblico, senza greenpass.Foto Dire