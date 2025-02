Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Caro DirettoreSono l'albero 42, le scrivo perché so che lei è sensibile alle nostre condizioni. Noi alberi ci sentiamo trascurati e maltrattati. Ovunque ci tagliano e ci feriscono e pochi ci difendono. Gli architetti di Modena preferiscono il color cemento.Noi non ne sappiamo molto, ma gli amici degli animali che portano a fare un giretto i loro cani, parlano di questa città e ci informano delle decapitazioni dei fratelli alberi. Lo sa che in queste settimane hanno tagliato tanti tronchi vicino alla Chiesa di S.Agnese? Sembra che i tecnici cambieranno il boschetto con nuove specie, ma se fanno come all'ex Amcm noi non ci crediamo, vivremo stentando con tanto cemento. Oggi siamo diventati, afferma Tito il proprietario di un cagnolino, degli 'oggetti di abbellimento'.

Non so cosa vuol dire, ma capisco che ci vogliono morti e forse sostituiti con piante di plastica che tristezza. Sono tanti anni che mani sensibili ci hanno piantato ed ora ci fanno sparire.Sembra che il Comune non sappia che noi siamo la Vita. Prezioso è il nostro Ossigeno che spargiamo intorno.Lo sa Direttore che c'è molta aggressività in giro? La notte ci siamo soltanto noi e qualche sacco di pattume abbandonato da Hera, che vegliamo la città.Anche in Secchia quest'estate c'è stata una strage: un albericidio, lo abbiamo appreso dagli uccellini che scappavano...A Modena cresciamo bene c'è molta acqua, ma non basta. Noi abbiamo bisogno delle cure dei medici degli alberi, di botanici ce ne sono pochi in giro e di tanto rispetto e amore. Direttore dicono che le case ristrutturate dopo il Covid non hanno più il giardino, ora sono bianche e grigie e senza alberi, prima erano gialle e arancio i colori del sole e con la nostra presenza, ci può dire perche?Il nuovo sindaco Gentile lo stanno cercando, ma non lo vedono e noi l'aspettiamo a sedere su un panchina di un Parco in un momento di riposo per conoscerci ed anche ringraziarci di esserci e della Vita che doniamo alla città. Glielo dica lei che vogliamo resistere e non vivere sotto minaccia. Vorremmo una città viva... un giardino.