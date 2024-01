Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo le mie proteste dello scorso anno Hera ha smesso di pulire le foglie alle 5:40 del mattino di fronte alla mia palazzina in viale Amendola. Mi è stato riferito dal tecnico al telefono che avrebbero iniziato dalla parte opposta della strada. Invece che rispettare un regolamento comunale, preferiscono disturbare altri cittadini.Beh, stamattina alle 6.00 hanno iniziato nuovamente a non rispettare il regolamento comunale (si può utilizzare il soffiatore solo dalle 7 del mattino), ma almeno questa volta hanno riposto i vigili.Cos’altro posso fare per permettere agli onesti cittadini di riposare alla mattina?Chiedo davvero un aiuto e un intervento deciso da parte di Muzzarelli e della Giunta per risolvere un problema che si ripete da anni. Perché Hera non prende una posizione ufficiale con i loro subappaltatori?Perché tutti loro pretendono che si rispettino le leggi e le ordinanze quando non danno il buon esempio?