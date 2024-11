Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sono andata con mia figlia (minorenne) a Roma qualche giorno e ho parcheggiato la mia auto presso la stazione dei treni in via Montecuccoli.Al ritorno dal viaggio erano circa le 23 abbiamo percorso la via Montecuccoli con forte preoccupazione perchè, come potete immaginare eravamo da sole, e dopo vari avanti e indietro lungo la via abbiamo scoperto che l'auto era stata rimossa a causa della partita di calcio.Sottolineo, perchè questa è la cosa che mi fa più arrabbiare, che all'uscita della stazione dei treni non era presente nessun presidio di sicurezza (presente sicuramente per la partita di calcio) ma solo taxi e diversi ragazzi, a nostra percezione, poco rassicuranti.Se fosse successo qualcosa di grave chi avrebbe rimborsato il nostro danno? Nuovamente il cittadino o (più plausibile) nessuno? E in ultimo, la sicurezza che non mi è stata riservata l'ho pagata 237 euro menzionando anche la notevole gentilezza (e sono molto molto ironica) che mi è stata riserva dal personale del carroattrezzi che non avendo disponibile un bancomat ma solo carta di debito e carta di credito mi ha detto che il problema di come avrei pagato non era suo e che l'auto sarebbe rimasta da loro fino al pagamento ed era circa mezzanotte o forse già passata.Grazie