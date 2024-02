Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'area dell'autostazione e del parco Novi Sad sono diventate il nuovo Bronx. Non percepisco un controllo e una presenza strutturale delle forze dell'ordine e vedo di rado 'gazzelle' o 'pantere'. La criminalità tra i giovani, soprattutto minorenni, sta aumentando a macchia d'olio. Nel caso degli italiani, come osserverebbe lo psichiatra Crepet, questo è dovuto all'erosione della figura educativa dei genitori, ormai trasformatisi in ridicoli adolescenti da pacca sulla spalla. Se ci riferiamo invece ai figli degli extracomunitari residenti o domiciliati da noi per lavoro, quelli che potrebbero essere gli amici dei nostri figli o nipoti, si tratta della volontà di affermarsi e rendersi evidenti all'interno di un contesto in cui la loro cultura non si assimila.Saremmo ipocriti se non constatassimo questo e non renderemmo un servizio ai diretti interessati, sovente coccolati da una certa politica, che non guarda alle criticità del signor Mario Rossi e dimostra di essere ipermetrope nel puntare oltre. Senza troppi sofismi, rilevo con indignazione che Modena sta peggiorando in termini di sicurezza e ordine pubblico, allontanandosi sempre più dal concetto di città vivibile. Martin Luther King diceva di essere scandalizzato non tanto dalla malvagità dei cattivi, quanto dal silenzio dei giusti.Ecco, credo che tacere porti soltanto all'allargamento di una piaga purulenta. Ringraziandola per l'attenzione, la saluto cordialmente.