Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La foto allegata si riferisce ad uno dei 3 bidoncini per l'immondizia dell'area verde di Via Asiago. È dal 15 dicembre scorso che segnalo la cosa tramite l'App Rifiutologo e questa è la situazione da allora e che ora interessa tutti e 3 i bidoncini dell'area verde. Preciso che la stessa cosa si è verificata dal 10 novembre al 6 dicembre 2024, sia come bidoncini traboccanti di immondizia che mie ripetute segnalazione sull'App. La cosa interessante è che il netturbino di quartiere della Coop Aliante è passato a rimuovere diverse cose abbandonate presso i cassonetti che costeggiano l'area verde: lo svuotamento dei bidoncini è competenza di altri? Vorrei che pubblicaste questa notizia perché questo è il servizio che Hera riserva a noi abitanti di Modena, oltre ad altre mille cose che rendono sporca e indecorosa la nostra città!Da parte mia continuerò a fare segnalazioni sia sull'app che in altri modi perché non voglio lasciare questa 'Eredità' ai miei figli.