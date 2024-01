Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'area è stata da poco delimitata col nastro rosso-bianco e con dissuasori per topi... Sono tantissimi.Chiedo alle persone preposte 'vi sembra giusto, che i residenti di questa zona, debbano vivere in una discarica?'Al sindaco Muzzarelli e a tutto lo staff una semplice domanda: 'se questa situazione la trovaste tutti i giorni nei pressi delle vostre abitazioni, sareste felici?'Possibile che non si riesca a mettere un po' di disciplina in questa città?