Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Perché lo ha permesso? Per non incorrere in errori così gravi era sufficiente chiedere aiuto al comune di Carpi ed ad Aimag, o a Forlì ed Alea o a Treviso e Priula etc.Nel 2008 il sottoscritto come WWF ed altri ambientalisti del Comitato Modena Salute ed Ambiente abbiamo raccolto 460 firme autenticate per presentare una delibera popolare, bocciata dal Consiglio Comunale di Modena, che chiedeva di istituire la raccolta dei rifiuti porta a porta integrale con tariffa puntuale su tutto il comune. Costava 2.000.000 di euro. Hanno detto che costava troppo perché Hera doveva raddoppiare l'inceneritore e spendere 110.000.000 di euro.Come sarebbe stata l'aria di Modena con un inceneritore dimezzato, delle strade pulite, dei cittadini soddisfatti e una città presa ad esempio da tutt'Italia?Questo si doveva fare perché i sacrifici iniziali sarebbero stati compensati da meno inquinamento, tariffe più basse e polo industriale dell'economia circolare con aumento dell'occupazione in settori innovativi. Economia circolare vera non quella scritta sulle locandine dei convegni.Ognuno ha l'amministrazione e l'aria che si merita e, da dei cittadini che da 78 anni non hanno mai cambiato amministrazione (caso forse unico in Italia), cosa si può pretendere?