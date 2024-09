Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'una risata vi seppellirà', recitava il motto anarchico ogni tanto citato da Paride.Con i seriosi mezzi sinora adottati abbiamo la prova provata che non si cava il ragno dal buco e le elezioni, se ci si mette nei panni del centrodestra, si perdono sempre. Perso per perso, perché non provare la strada della satira e della feroce ironia? A Modena abbiamo tutti i personaggi in commedia: dal sovrano Stefano da Campogalliano mandato in esilio dalla figliastra principessa Elly, al duca Giancarlo che assieme alla marchesa Federica sta tramando contro il malcapitato conte Max (proveniente dall'estero e poco esperto degli intrighi di corte modenesi).Eppoi c'è tutto il contorno di vassalli, valvassori e valvassini: Zanca da Bologna, Maletti&Bortolamasi emissari del forse futuro (ci sta lavorando tanto) Papa, Camporota pontiere governativo.Il soggetto è pressoché scritto. Manca solo un bravo scrittore in vena di esprimersi al meglio per la stesura della sceneggiatura.Ha qualche indicazione in merito?Cordialmente,P.S. si ricorda il 'massacro' satirico a cui fu sottoposto Antonio Ingroia da Maurizio Crozza quando si candidò alle politiche?