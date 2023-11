Modena, corriere Seta affollate e sempre in ritardo: servizio pessimo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Infatti mio figlio, le poche volte che prende la corriera dalla fermata vicino a casa, arriva alle 8:00 alla stazione delle corriere e a quell'ora iniziano le lezioni.Per ovviare quindi a questo, nonostante la giustificazione mio figlio non ama arrivare in ritardo, lo accompagniamo tutti i giorni a una fermata più lontana di quella vicino a casa e si deve svegliare alle 6:30. Ma purtroppo non è finita: spesso sia all'andata che al ritorno le corriere sono affollate ed è costretto a stare in piedi con lo zaino pesante sulle spalle e con il rischio, se non si tiene stretto, di cadere.

Infine è anche capitato che la corriera si sia fermata per un guasto e sia arrivato a scuola alle 8:30. Ecco tutte queste cose non sono compatibili con il costo dell'abbonamento... Oltre 400 euro all'anno.

Ho fatto anche diversi reclami direttamente alla Seta ma non ho mai ricevuto risposta.

Allego una foto in cui si vede chiaramente la corriera affollata.

Grazie per avermi ascoltata. Spero che potrete fare qualcosa per migliorare la situazione non solo per mio figlio, ma per tutti gli studenti che devono andare a scuola con le corriere Seta e che sono costretti a viaggiare arrivando in ritardo e anche in modo pericoloso.

Saluti cordiali,

Monica Rucci