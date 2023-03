Modena, così vengono tagliati nel silenzio alberi sani

devo con rammarico segnalare che purtroppo ogni anno in città vengono tagliati alberi di alto fusto sani così il verde cittadino viene a poco a poco rovinato.Ho fatto alcune foto risalenti a ieri, 16 marzo, nel mio quartiere Sant'Agnese-Vaciglio, esattamente nel parchetto fra via Tignale del Garda e via Viterbo, dove sono stati tagliati 4 alberi sani (nella foto dei resti si vedono persino i fiori sui rami) più altri due alberi sempre ad alto fusto, di cui uno quasi secolare vicino alla polisportiva Gino Nasi.Penso che manchino i controlli da parte del Comune sul lavoro svolto dalle ditte a cui vengono affidati i lavori per la sistemazione del verde; secondo me è a scopo di lucro che vengono tagliati alberi sani in quanto penso che il taglio renda economicamente più della semplice potatura. Grazie per la sua attenzione.