Modena, dal cavalcavia Cialdini alla stazione: ormai è un ghetto

Buongiorno,segnalo per l'ennesima volta lo stato di forte degrado sociale ed anche ambientale in cui versa la zona che va dal cavalcavia Cialdini al centro storico, passando per viale della Cittadella, l'intera area dell'autostazione corriere, Piazzale Primo Maggio, Via Fabriani, viale Monte Kosica/viale Storchi e parco Novi Sad.Tutta questa zona è diventata indiscutibilmente un ghetto, con somma e vibrante soddisfazione (e rivalutazione degli immobili) di chi ci abita e la vive quotidianamente.Le attività commerciali un tempo esistenti hanno progressivamente cessato di esistere e sono state rimpiazzate esclusivamente da esercizi gestiti da cittadini stranieri (soprattutto africani), la cui presenza e concentrazione ha incentivato ulteriore frequentazione in zona di soggetti extracomunitari oramai indiscussi padroni del quartiere (con quale logica sono stati autorizzati, sono state distribuite licenze?).

Recandomi ogni giorno a lavorare a piedi in centro storico, assisto a scene che mi lasciano basito: gente che dorme sotto i portici (e che lascia materassi e coperte nascosti tra le siepi di viale Cittadella); extracomunitari che sempre più spesso vedo urinare e defecare nel parco di piazzale Primo Maggio oppure in prossimità dei bidoni della spazzatura di via Fabriani (perennemente attorniati di rifiuti abbandonati); extracomunitari (soprattutto maghrebini) che spacciano indisturbati, richiamandosi con urla da un lato all'altro della strada (soprattutto accanto al Palamolza).

E questi sono personaggi che tra di loro ben si guardano di parlare in italiano, in nome di un'integrazione soprattutto culturale lontanissima.



Siamo in tanti stanchi di subire una situazione che nel tempo peggiora continuamente e non vediamo presidio e rispetto delle regole da parte della Forza Pubblica (presente per pochi giorni ed a sprazzi solo dopo eventi criminosi di un certo rilievo mediatico).





Qui si parla di 'percezione': vengano i nostri amministratori più spesso ed in incognito a vivere il quartiere e non solo ad inaugurare eventi per i quali si mette la 'polvere sotto il tappeto'.



Se il sottoscritto sbaglia a parcheggiare l'automobile fuori dalle strisce oppure conferisce il sacco dei rifiuti in orario non consentito, viene perseguitato con multe e sanzioni a non finire....

Questi personaggi invece, che non hanno nulla da perdere, non rispettano le regole perchè non trovano conseguenze alle loro azioni e deridono chi li riprende (ci portano la loro cultura).

A nulla serve installare decine di telecamere, servono uomini in divisa perennemente in strada tra la gente (e soprattutto la sera) e con il manganello pronto all'uso, non in ufficio a registrare le multe.

Il Posto Integrato di Polizia deve essere tenuto aperto 24H, ma qui quanto tramonta il sole diventa un decerto e chi si trova per strada è nelle mani di Dio.



Invito inoltre quest'amministrazione locale ad intervenire sul verde pubblico, effettuando tangibili potature delle piante della zona cresciute a dismisura: le fronde infatti coprono la già flebile illuminazione pubblica, rendendo intere aree e strade poco sicure e facile presenza di gruppi di sbandati.

Già mi sento assai poco sicuro a girare per Modena in certe zone ed in certi orari (ed ho 50 anni), ma avverto una ancora maggior preoccupazione per i miei figli adolescenti.

Attendo un riscontro a questa mia segnalazione, come cittadino che rispetta le regole, paga le tasse e che però deve subìre tali soprusi.

Distinti saluti.

Piergiorgio Davoli