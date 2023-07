Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Quindi mi accingo a portare l'immondizia al cassonetto e non si apre, ne' con la scheda ne' senza, giro per il quartiere ma nessun cassonetto si apre. Dulcis in fondo al cassonetto immondo mi punge una grossa zanzara nera sulla mano, mi esce una bolla che si gonfia all'istante e si arrossa tutta la mano. Corro in farmacia a comprare una pomata antistaminica. In giornate come queste, ove non funziona niente e paghiamo le tasse non si sa per cosa, viene la voglia di emigrare all'estero. Profughi di cittadinanza.