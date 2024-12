Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ci troviamo in uno di quei sentieri interni che corrono paralleli a via Salvo D'Acquisto. Come catalogherebbe questo spettacolo?Stando alle ultime dichiarazioni del sindaco Mezzetti e dell'assessore Camporota, potremmo identificarle come natura morta.E lasciare impuniti gli imbecilli, oltre che insicuri i cittadini.Un applauso al livello di negazionismo (termine tanto caro a una certa compagine politica solo quando fa comodo) della nostra amministrazione.Marta CastelliniModena