Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Caro direttore,Certo che Modena ultimamente non si fa mancare proprio nulla!Dal caos rifiuti si passa con disinvoltura ai graffiti alla vandalizzazione dell'arredo urbano: se ci ha fatto caso, negli ultimi mesi questi atti sono aumentati in varie zone del centro storico e nei sottopassi di recente costruzione, spesso testimoniando l'ideologia più becera messa in forma attraverso frasi fatte e una simbologia trita e ritrita (mi riferisco ai graffiti). È così che gli imbecilli si legittimano nelle nostre decadenti città occidentali.Ci troviamo in viale Martiri della Libertà, e queste sono le mura di cinta della tanto bistrattata abbazia benedettina di San Pietro: le anime candide che si stracciano le vesti perché qualcuno ha messo per sbaglio un tappino di plastica nel sacco della carta non vedono che l'elefante è nel giardino di casa?Con amarezza,