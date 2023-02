Modena, eccoli i cassonetti intelligenti...

Oggi siamo uscite per la solita passeggiata con la nostra piccola, abbiamo trovato questo bello spettacolo.Il primo cassonettoè stato forzato per aprirlo, cosa che ci si doveva aspettare da parte dei cittadini infuriati e presi di mira dalla amministrazione e da Hera che non vogliono ascoltare. Questi sono i risultati.Le altre foto rappresentano altri stati di abbandono, come in tutta la città, eppure sindaco, giunta e Hera gongolano per la raccolta, che se prima raggiungevamo almeno il 60/70 %, adesso raggiungiamo lo zero assoluto, difatti la maggior parte dei cittadini invece di differenziare fa un sacco unico di ogni cosa, non separando più i materiali, del resto a che serve farla?Abbiamo visto anche tessere buttate in strada, rotte: le foto si commentano da sole e andremo sempre peggio temo.