Sono un nonno che accompagna il nipotino alla scuola materna Modena Est, in piazza Liberazione. Come potete vedere dalla foto, la scuola non dovrebbe ospitare dei bambini ma un allevamento di papere. Anche con il primo nipote anni 2019-2023 la situazione era la stessa.

Cordiali saluti

Luigi Santi