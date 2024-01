Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

per una volta una buona notizia ed un ringraziamento ai tecnici del Comune di Modena.Dopo tante richieste, finalmente è stata realizzata una potente illuminazione delle strisce pedonali sulla via Emilia Est, all'altezza della pista ciclabile che porta alla stazione del Policlinico.Questa è per me la sicurezza stradale, non il limite a 30 km/h. Cosa ne pensa?Cordiali salutiBen volentieri diamo conto di notizie positive e di segnalazioni di ringraziamento verso l'amministrazione comunale. Sono altrettanto importanti rispetto alle lettere di critica e di denuncia di disservizi e testimoniano quanto sia stretto e vivo il rapporto tra il Comune e i cittadini. Nel merito l'illuminazione pubblica rappresenta un elemento essenziale rispetto al tema della sicurezza stradale, un elemento spesso sottovalutato perchè non collegato a nessun ritorno economico immediato, come nel caso della installazione di sistemi elettronici di rilevamento delle sanzioni. In questo caso le cose sono andate diversamente ed è condivisbile la Sua soddisfazione.