La rassegnazione di chi subisce il furto e sa che, quasi sicuramente, non riavrà il suo mezzo e rinuncia addirittura a fare denuncia. La rabbia di chi, anche più volte, è stato derubato del mezzo o degli accessori (sellino, fanale, borse…) non solo in luoghi pubblici ma magari anche nel garage di casa propria.La sensazione di crescente insicurezza che piccoli reati come il furto della bici generano inevitabilmente. In un momento dove il mantra è la mobilità sostenibile e il futuro urbano sembra essere la “zona 30” ciclabile e pedonale dovrebbe essere lampante che ci si muoverà di più in bicicletta se, oltre a poter disporre di una rete ciclabile capillare, sicura e curata, si avrà la ragionevole sicurezza che la propria bici non venga rubata. Quale forza politica avrà voglia di spendersi anche su questo aspetto della sicurezza urbana alla prossime Amministrative?