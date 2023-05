Modena, gestione rifiuti folle e anche maschilista...

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Abito ai Tre Olmi in una strada considerata 'foreste' dove vengono a ritirare ogni 15 giorni. Una delle tante assurdità di questa iniziativa demenziale di Hera, considerato che, appena voltato l'angolo della nostra strada, a 10 metri da casa mia, vengono a raccogliere una volta alla settimana.. Potrei portare i miei 4 sacchi sgocciolanti in un'isola ecologica. Ma perché devo alleggerire il lavoro di Hera, considerato che poi la tari dovrò pagarla per intero? Penso che questa 'genialata' attuata da Hera sia stata inventata da un direttivo tutto maschile che non ha nessuna idea delle necessità che possono nascere nella gestione di una casa.E comunque, questa raccolta, così come è stata concepita, non può andare avanti. Quando arriverà il caldo, arriveranno anche pantegane e vespe. Hera non se ne rende conto? E già che ci sono, le segnalo che in via Tre Olmi, sulla destra andando verso la rotatoria dove ci fu il rave party, persiste da mesi un accumulo di rifiuti che cresce di giorno in giorno. Abbiamo segnalato più volte al rifiutologo, senza successo. Strano, perché in Linea Verde hanno fatto vedere che, in un detto e fatto, Hera interviene sollecita. Ah, cosa non si fa e non si dice davanti ad una telecamera! Potrei continuare...Un saluto cordiale.