Noi nipoti ci occupiamo solo di pagare la retta della Rsa (con Rid) le bollette (sempre con Rid). Affetta da demenza di grado severo, non è più capace di compiere gli atti quotidiani della vita.Le utenze della casa in cui vive non sono state staccate, per il grande rispetto che noi tutti nutriamo nei suoi confronti, quindi lei continua a pagare la Tari regolarmente.Tuttavia ciò non è stato sufficiente ad Hera. In data 23 agosto 2024 mia zia si è vista recapitare una missiva che la sollecita a recarsi in via Razzaboni per ritirare la Carta smeraldo ed eventualmente i contenitori (non sono stati citati i sacchetti con il codice).Mia zia non ha amministratori di sostegno. Non ha figli. Noi nipoti non abitiamo nello stesso stabile di zia.Quanto sopra per denunciare la totale indifferenza che Hera (e di chi continua a sostenerla) dimostra per i grandi anziani, soggetti fragili, che non sono tutelati ma anzi vessati.Non a caso Hera recapita queste lettere a chi sa che pagherà le multe?Saluti.