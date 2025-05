Modena, il degrado imperversa: la giunta forse vuol competere con Roma?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Gentile direttore,

Se facessimo l'elenco delle inadempienze del primo cittadino modenese (si fa per dire), non la finiremmo più, allora le invio, con imbarazzo, una foto dello spettacolo a cui siamo costretti ad assistere in via Mantegna. Spesso mi reco a Roma per lavoro e trovo lo stesso scenario, quindi mi chiedo se Mezzetti e la sua giunta abbiano deciso di ingaggiare una competizione del degrado con la capitale.

Più passa il tempo, più ritengo irragionevole il ragionamento che hanno fatto tanti modenesi nell'urna.

Per il prossimo quinquennio propongo Superman come candidato.

Con profondo rammarico

Clara Schiavone