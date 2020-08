Modena, il grappolone è danneggiato e nessuno interviene

Gentilissimo direttore,

Scrivo queste due righe per denunciare una situazione farsesca nella quale il Comune di Modena recita la parte peggiore. Da oltre un anno il grappolo di vetro collocato nella rotatoria via Vignolese è danneggiato e nessun intervento è ancora avvenuto. Forse non interessa che Tripadvisor lo ponga tra le opere più viste dai turisti che passano per Modena, interessano forse altre inutili e caserecce manifestazioni, ma quello che stupisce è l’atteggiamento del Consorzio dei Lambruschi e della Camera di Commercio, donatori dell’opera al Comune che non fanno sentire la loro voce, visto che sono le loro insegne che vengono sbeffeggiate dallo scandaloso abbandono in cui versa il (loro) grappolo.

Ecco vorrei che le voci delle lamentele che sono tantissime si unissero per chiedere spiegazioni a chi ha il dovere civico di mantenere curata l’opera che ormai fa parte del paesaggio della città.

La ringrazio per l’attenzione e la prego di pubblicare questa mia

Sebastiano Caprino