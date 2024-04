Modena, la corsa degli amministratori uscenti alle 'dimore' che contano

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

nel Vangelo di Luca, Gesù racconta la parabola dell’amministratore infedele che, licenziato dal suo incarico si pone il problema: “Che cosa farò, ora che il mio padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua”. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”. Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta.” Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza ingiusta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne.

Ad una lettura superficiale può apparire che Gesù elogi l’astuzia di questo amministratore “furbetto”, in realtà Gesù richiama i ricchi, la cui ricchezza è sempre poco o tanto “ingiusta” a usarla per chi è nel bisogno e così guadagnarsi il Regno dei cieli.



Mi viene però il dubbio che ultimamente qualche amministratore modenese che deve lasciare il suo incarico, abbia preso la cosa alla lettera e, preoccupato più del suo futuro personale che del futuro di ciò ha amministrato fino ad ora, stia facendo di tutto e di più per farsi degli amici che si ricordino di lui non domani nelle dimore eterne ma oggi nelle dimore “che contano” di Modena; considerato anche che di lavorare non si è capaci e che di mendicanti ce ne sono già troppi in giro per la città...



Cordialmente



L.F.