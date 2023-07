Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













segnalo la situazione dei cestini sulla ciclabile a lato di viale Martiri della libertà.Come si può vedere dalle foto, non solo sono tutti pieni, ma lo sono per la presenza di interi sacchetti di immondizia, a riprova del fatto che col nuovo sistema porta a porta, in molti utilizzano ormai i cestini per lo smaltimento rifiuti.A tal proposito pare che nessuno finora osi dire apertamente, che nella nostra città tra studenti con affitto in nero e stranieri con situazioni abitative irregolari, sono migliaia le persone non abilitate alla carta smeraldo (il green pass dei cassonetti).Cordiali saluti