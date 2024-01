Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

ad Albareto siamo ancora senz'acqua. L'ultima volta era successo il 19 dicembre scorso.Sindaco, adesso basta! Qui ad Albareto ci sono i sudditi che si alzano presto la mattina per andare a far la legna che Lei brucia in quell'assurdo progetto AGO.Personalmente mi sono veramente stancato, sarebbe meglio il centrosinistra che sostiene la maggioranza spendesse i soldi in cose utili, invece di commissionare assurdi sondaggi sui quali scannarsi sui social. E a quelli di sinistra che invitano a bere l'acqua del rubinetto (omettendo la differenza tra acqua di falda ed acqua di fonte, specialmente a Modena) dico: per fortuna che c'è l'acqua in bottiglia, così almeno ci possiamo lavare.