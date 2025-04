Modena, marciapiedi in pieno centro ridotti a groviera

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Lo stato dei marciapiedi a Modena rappresenta il degrado e la scarsa manutenzione in cui versa la città. Questa mattina ho raggiunto piazza Roma dai Giardini ducali e il tratto di Corso Canalgrande che costeggia l'Accademia militare è un percorso a ostacoli. La pioggia ha creato enormi pozzanghere lungo tutto il marciapiedi costringendo i pedoni a veri propri slalom e impedendo di fatto il passaggio alle carrozzine e ai disabili. Gli stessi cadetti che stavano raggiungendo l'ingresso laterale dell'Accademia procedevano a balzi per non sprofondare nell'acqua piovana. Se questo è il nostro biglietto da visita per i turisti credo proprio che qualche domanda l'amministrazione dovrebbe porsela.

Lettera firmata