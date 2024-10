Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ho tanto l'impressione che il neosindaco di Piazza Grande stia arrancando più dei suoi predecessori. Poche idee e ben confuse.Il caos autobus urbani è la ciliegina sulla torta, poi aggiungiamo una grande confusione concettuale in merito alla gestione rifiuti, silenzio su programmi culturali che valorizzino l'opera lirica (che è il minimo che una città come Modena possa fare nei confronti di Luciano Pavarotti) e nessun pronunciamento sull'immigrazione incontrollata che ha creato sacche di criminalità e insicurezza in città.Se penso che il diretto interessato non è modenese, è stato pescato dal cilindro del PD all'ultimo minuto ed è stato votato a furor di popolo da una cittadinanza che ha deciso di non farsi più domande, mi viene l'ulcera.Da meridionale posso avere gli strumenti adeguati per essere critico verso la mia terra d'origine, ma non credevo, da neo-residente, di trovare gli stessi problemi a Modena.Con molta delusione,