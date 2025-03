Modena, Mezzetti in piazza per l’Ucraina? Quanta ipocrisia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Qualquadra non cosa.

Parlo a nome mio, e parlo al sindaco ai vari calendiani e agli ucraini in guerra.

Forse non avete capito che a Modena, la gente, da una parte, vuole vedere Vasco Rossi, fa la fila per mangiare da Bottura, e taglia gli alberi per vedere la Ferrari, dall'altra deve arrivare a fine mese per pagare bollette affitti mutui e multe perchè in tangenziale andava ai 75 all'ora.

Se poi si volesse vivere in pace e magari più istruiti e più sani, alt, non si può, perchè dobbiamo armare e armarci.

Ora, che si deve fare con Putin, non lo so, e forse bisognava farlo anni fa, ma non si è voluto, e l'Europa intera è stata trascinata in una crisi recessiva e sicuramente irreversibile.

Come la devono prendere i cittadini normali, non quelli di un partito qualsiasi, di fronte alle solite propagande, indignazioni di parte?Ieri, si sono aumentate le tasse comunali, per gli stessi motivi sopraelencati, come fossero basse prima.Che la colpa sia del governo, e sicuramente lo è, o che sia di altri, penso che ai cittadini normali, non importi molto.Per me la colpa, è quella di star dietro ai matti pericolosi di turno, che una volta, bontà loro, si combattevano solo sul piano commerciale e capitalistico, e ora, invece, vogliono una terza guerra mondiale e, per giunta, nucleare!Parliamo di denatività, e poi ci mandano in guerra a morire, e noi a piangere i nostri figli e voi i vostri?Ma quanta ipocrisia c'è al mondo?Vediamo di darci una regolata, e vediamo di parlare di pace, unica e sola senza aggettivi, a cominciare da noi e dagli ucraini.Non abbiamo bisogno di eroi, abbiamo bisogno di istruzione, sanità, lavoro e casa, e tasse giuste.Svegliatevi, se no state a letto e dormite!