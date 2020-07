Modena: nuova segnaletica verticale, ma le strade sono un colabrodo

Come insegnante ho sempre presente questa massima confuciana: ”Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio imparo”. Cari amministratori vi invito a vedere e a provare con le vostre auto e le vostre bici, o anche attraverso una salutare camminata in campagna la situazione di tante strade del forese. Mi auguro che la “Bomba di euro” che si sta per abbattere sull’Italia grazie al Recovery Found, trovi un rigagnolo che la conduca anche sulle nostre belle e abbandonate strade di campagna.

In una delle tanti frazioni del Comune, è stata rifatta la segnaletica verticale. Peccato che la segnaletica orizzontale sia presente solo agli incroci e quasi inesistente, ormai sbiadita, lungo strade che presentano fossi su entrambi i lati. Peccato che le buche, le fessure, gli avvallamenti sulla sede stradale testimonino un abbandono e un’incuria che dura da anni: lo mostra l’erbetta che è cresciuta in alcuni tratti della sede stradale. Un’Amministrazione che ha fatto della Sostenibilità la sua cifra politica, dovrebbe avere particolarmente a cuore la mobilità sostenibile: vogliamo che le persone usino le bici e i mezzi pubblici (qui passa la linea autobus 10) cosa aspettiamo a manutenere e adeguare quello che esiste già, strade, ciclabili, marciapiedi? Certo, gli acronimi (PUMS, Piano Urbano Mobilità Sostenibile) constano molto meno… Un’Amministrazione che si rende presente su queste strade solo attraverso la solerte pattuglia della Polizia Municipale che periodicamente “fa cassa” controllando elettronicamente lo scrupoloso rispetto dei limiti di velocità, fa sentire il cittadino residente “figlio di un dio minore” e genera quella insofferenza che mina il rapporto con la “Cosa Pubblica”.

