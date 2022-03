Modena, offese dopo il giuramento in Accademia: la pazienza è finita

Riflettevo come avrei potuto essere io al posto dell'Amico offeso ( qui la lettera ). Anche io appartengo ad una Associazione d'Arma, anzi, a diverse, a motivo dell'avere appartenuto in passato a differenti Armi e Corpi delle Forze armate. Tempo addietro mi fu sputato sui piedi ed apostrofato con un 'sporco ebreo' da parte di uno o due nordafricani, di certo erano due, ma solo uno mi fece quello che ritengo un complimento.Mi spiace oggi non essere stato io al posto dell'Amico offeso perché dovete sapere che da un po' di tempo vado soffrendo di artrosi all'anca e a volte devo fare uso del bastone. Ho una bella collezione, alcuni antichi, la più parte inglesi, acquistati da John Smith di Londra, tutti nodosi. Romperne uno non mi costerebbe un gran sacrificio e se questo tornasse utile ad illuminare una persona di dura cervice, ne varrebbe la pena.Metto in conto che poi potrei venire sopraffatto, ma temo che la precedenza sull'ambulanza spetterebbe ad altri. Non è un volere essere cattivi o invocare una violenza gratuita, ma, seguendo l'esortazione biblica e ancor più la regola del Santo Benedetto, a volte, su parti non deputate a funzioni primarie, applicarvi una giusta correzione non sarebbe male, provvedendo poi a lenirne il dolore con un unguento al capsico e impacchi di acqua e sale. Cattivo? Non credo, ma la pazienza comincia a scarseggiare.