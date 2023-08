Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La regola è chiara, bisogna esporre tra le 20 e le 24 della sera prima, ma non tutti lo sanno o lo fanno. Si vedono sacchi esposti la mattina prima, altri il giorno stesso quando uno esce di casa.Però ci sono i codici univoci sui sacchi, chi gestisce la raccolta può fare informazione prima e multe dopo per chi non si adegua e per rispetto a chi fa le cose come si deve. Le regole valgono solo per i più 'fessi'? Allora si manda una segnalazione il pomeriggio stesso.Hera risponde che ha preso in carico e la domenica mattina che i suoi operatori hanno gestito la segnalazione ma i sacchi sono sempre lì, anzi sono aumentati di numero per il ben noto principio che se ci sono già rifiuti abbandonati posso farlo anche io perché tanto è colpa di chi ha cominciato....Allora mandi un'altra segnalazione pensando ad un disguido. E succede lo stesso, presa in carico prima poi gestione degli operatori e i sacchi sono ancora e sempre lì.La mattina di ferragosto, oggi, passano gli operatori per la raccolta della carta, i sacchi blu alle 7,30 sono gia stati raccolti, ma i nostri amici sacchi sono ancora lì. Ed è chiaro che lì resteranno fino alla prossima raccolta prevista in data 18 agosto Nonostante gli spazzini di quartiere siano passati più volte e nonostante le segnalazioni. Puzzano, sono ingombranti e staranno in strada 8 giorni. Ma è chiaro che non interessa a nessuno e che nessuno vuol risolvere.Si vuol solo dire da procedura automatica e forse da impegni derivanti dalla carta dei servizi, abbiamo preso in carico e i nostri operatori hanno gestito, che tradotto in soldoni vuol dire faccio ciò che voglio e non sono tenuto a rendere conto a te, al massimo mi diverto un pochino alle tue spalle.Buon ferragosto a tutti