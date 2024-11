Modena Quartiere 1, l'ex presidente Bernardo attacca i vertici Pd

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Auguro un buon lavoro ai nuovi quartieri, perchè io a differenza loro ci credo davvero nei quartieri. Finché ci sarà questa classe dirigente a Modena lascio il Partito democratico e lavorerò con il comitato sulla sicurezza costituito da 60 persone coordinato da me.

Ringrazio le forze politiche dell'opposizione con le quali per 5 anni abbiamo lavorato, ringrazio i residenti del centro dove nel mio piccolo sono sempre stata disponibile. Il mio numero è sempre attivo per loro e forse fuori dal partito riuscirò a fare di più per loro. L'unione fa la forza: tutti insieme andiamo avanti. Infine ringrazio la mia famiglia, unica mia forza, e i miei tre figli che sono sempre al mio fianco e, la gioia dei miei occhi, il mio nipotino Diego.

Antonella Bernardo - ex presidente Centro storico