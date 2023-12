Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La cura ed il rispetto per una città si vede anche dalle piccole cose. Anzi, come vengono trattate queste, può far comprendere come possono e potrebbero essere trattate quelle più grandi.Un mese fa circa è stato segnalato all’apposito ufficio comunale l’accadimento che ha costretto a terra un cartello di avviso dell’intestazione di un’area verde pubblica. È una riparazione semplice ma ad oggi non è stata ancora effettuata.Alla scarsa manutenzione del territorio, si aggiunge l’apparente mancanza di rispetto verso le cittadine ed i cittadini ma soprattutto verso le vittime innocenti citate sul detto cartello ed alle quali è stata dedicata la relativa area verde.Infatti l’area è a ricordo della terribile strage terroristica che ha seminato morte e dolore (77 morti e 319 feriti dei quali 67 gravi) in Norvegia il 22 Luglio del 2011. I martiri di Utoya.Nel cartello é scritto, fra l'altro, che Modena è città di pace e di tolleranza. Bene, lo sia anche di rispetto della cittadinanza. Figuriamoci poi come potrebbero rimanerci male i Norvegesi in visita a Modena se venisse loro in mente di rendere omaggio alla memoria delle loro figlie e dei loro figli visitando la predetta area.Un cordiale saluto