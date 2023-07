Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Non bastasse tutto ciò, i politici nostrani di Pd e 5 Stelle hanno calato il carico da 11, sottoforma di una raccolta differenziata porta a porta, che ha catapultato la città nel medioevo, con cumuli di rifiuti ovunque.Nelle foto uno scorcio di come appare stamane la zona di via Selmi e dintorni.Cordiali saluti